Desacordo comercial em clínica veterinária mobiliza polícia em Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desacordo comercial no bairro Cidade Verde I, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a solicitação partiu de um cliente que havia deixado seu cachorro internado em uma clínica veterinária para realização de procedimento cirúrgico, após o animal apresentar fraturas nas patas traseiras.

Segundo o relato, exames indicaram maior gravidade das lesões, o que exigiria uma cirurgia mais complexa, a ser realizada por um profissional especializado vindo de outra cidade, motivo pelo qual o procedimento foi reagendado.

Ao comparecer ao estabelecimento na data prevista para a cirurgia, o tutor constatou que o procedimento ainda não havia sido iniciado, o que lhe causou preocupação quanto ao sofrimento do animal. Diante disso, decidiu retirar o cachorro para encaminhá-lo a outro local onde pudesse realizar a cirurgia de forma imediata.

Ainda segundo o registro policial, no momento de quitar os valores referentes à internação e aos atendimentos já realizados, houve divergência quanto ao montante cobrado, no valor, o que gerou discussão entre as partes.

Após a chegada da guarnição, a responsável técnica pelo estabelecimento informou que a cirurgia estava prevista para aquela manhã, porém o profissional encarregado ainda não havia chegado.

Relatou ainda que o cliente retirou o animal antes do procedimento e, inicialmente, demonstrou resistência em efetuar o pagamento, o que foi resolvido após a orientação policial, com a quitação integral do valor cobrado.

A responsável também informou que o cliente manifestou intenção de buscar o Poder Judiciário por não concordar com a cobrança. Documentos como orçamento, registros de internação e exames foram apresentados à polícia.

As partes foram orientadas quanto aos seus direitos e deveres, sendo esclarecido que se trata de uma controvérsia de natureza civil, a ser resolvida pelas vias judiciais adequadas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.