terça-feira, 30 de dezembro de 2025.

Homem morre após se jogar de estrutura de caixa d’água na Praça Ângelo Spadari em Vilhena

Vítima ainda não foi identificada
Um homem ainda não identificado morreu na noite desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, após se jogar da estrutura da caixa d’água do SAAE localizada na praça Ângelo Spadari, no Centro de Vilhena.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. No local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, testemunhas relataram que o homem havia escalado a estrutura momentos antes do ocorrido. As circunstâncias do fato serão esclarecidas após os trabalhos periciais.

A área foi isolada para os procedimentos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a perícia, o corpo será liberado para remoção pela funerária Dom Bosco.

