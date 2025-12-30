Homem morre após se jogar de estrutura de caixa d’água na Praça Ângelo Spadari em Vilhena

Um homem ainda não identificado morreu na noite desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, após se jogar da estrutura da caixa d’água do SAAE localizada na praça Ângelo Spadari, no Centro de Vilhena.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. No local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, testemunhas relataram que o homem havia escalado a estrutura momentos antes do ocorrido. As circunstâncias do fato serão esclarecidas após os trabalhos periciais.

A área foi isolada para os procedimentos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a perícia, o corpo será liberado para remoção pela funerária Dom Bosco.