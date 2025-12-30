PM fecha “boca de fumo” após denúncia anônima em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Aníbal R. Batista, no bairro Embratel, em Vilhena, quando foi abordada por um denunciante anônimo.
O informante relatou que um imóvel localizado naquela via estaria sendo utilizado para a prática de tráfico de drogas.
Durante o deslocamento nas proximidades do endereço indicado, a guarnição flagrou uma motocicleta saindo diretamente do local denunciado.
Diante da fundada suspeita, o condutor do veículo foi abordado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram porções de substância entorpecente aparentando ser cocaína e maconha, todas acondicionadas em embalagens plásticas do tipo ziplock.
Questionado, o abordado informou ser usuário de drogas e relatou que havia acabado de adquirir os entorpecentes no imóvel apontado na denúncia, pelo valor de R$ 200, pagos em dinheiro.
Em seguida, a equipe policial deslocou-se até o endereço mencionado, onde foi recebida por um morador. No local, após ciência dos fatos e de seus direitos constitucionais, foram localizadas porções de substância entorpecente aparentando ser cocaína e maconha, além de balanças de precisão, embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento de drogas e utensílios comumente empregados no preparo e fracionamento do material ilícito.
Ainda durante as buscas, no interior do imóvel, foram apreendidas quantias em dinheiro, moedas estrangeiras e cápsulas de munição calibre .38 deflagradas, localizadas no quarto do suspeito.
Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e a ocorrência registrada, sendo o caso encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.