Polícia Civil cumpre prisões em investigação de assassinato envolvendo conflito familiar em cidade de RO

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Porto Velho, deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), a fase ostensiva da investigação que apura um homicídio qualificado ocorrido no dia 07 de junho de 2025, na zona leste da capital, que vitimou S.G.S.

Conforme apurado, a vítima foi executada na área externa de sua própria residência, sendo alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos que se deslocavam em uma motocicleta. Após a prática delitiva, os autores empreenderam fuga do local.

Com o avanço das diligências investigativas, foi possível identificar os autores do crime como sendo os irmãos J.V.S.A. e J.C.Q.S., tendo sido decretadas suas prisões temporárias por decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO. Na mesma decisão judicial, foi autorizada a expedição de mandados de busca domiciliar em endereços vinculados aos investigados.

Os elementos colhidos no curso das investigações indicam que a motivação do crime guarda relação com conflitos de ordem familiar, oriundos do processo de separação entre a mãe dos investigados e a vítima, cenário permeado por desentendimentos e desavenças.

De posse dos mandados judiciais, policiais civis da DHPP realizaram o cumprimento das ordens de busca domiciliar e deram fiel cumprimento aos mandados de prisão em desfavor dos investigados, que foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade violenta e com a pronta elucidação dos crimes contra a vida, assegurando respostas firmes, técnicas e eficazes à sociedade.