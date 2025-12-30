PRF prende três foragidos da Justiça durante fiscalizações na BR-364 em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu três indivíduos com mandados de prisão em aberto durante comandos de fiscalização realizados neste domingo (28), ao longo da BR-364.

A primeira prisão ocorreu por volta das 11h05, no km 519 da rodovia, em Ariquemes. Durante a abordagem a um táxi, a equipe policial realizou consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constatou a existência de um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas em desfavor de um dos ocupantes do veículo.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho. O indivíduo foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ariquemes.

Cerca de 25 minutos depois, às 11h30, outra equipe da PRF realizou a abordagem de um caminhão no km 352 da BR-364, em Ji-Paraná. Após verificação da documentação, foi identificado que um passageiro, de 29 anos, possuía mandado de prisão em aberto por débito de pensão alimentícia, expedido pela 4ª Vara de Família de Porto Velho. Ele foi detido e apresentado à autoridade policial competente.

Já no período da noite, por volta das 22h, no km 341 da mesma rodovia, também em Ji-Paraná, a PRF abordou um veículo de passeio. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor possuía um mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido pela 1ª Vara Criminal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Conforme apurado, o homem teria descumprido as condições do livramento condicional. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao presídio central da cidade.

Com as ações, a Polícia Rodoviária Federal reforça seu compromisso com a segurança pública, atuando não apenas na fiscalização de trânsito, mas também no cumprimento de determinações judiciais e no combate à criminalidade nas rodovias federais.