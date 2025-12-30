VÍDEO: vândalos depredam dependências de centro recreativo recém-construído em Corumbiara

Na manhã desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, o chefe administrativo da Prefeitura de Corumbiara e a secretária municipal de Educação compareceram ao quartel da Polícia Militar para registrar uma ocorrência de vandalismo em um centro recreativo recém-construído no município.

Segundo relataram às autoridades, indivíduos ainda não identificados teriam arrombado e danificado a porta de acesso a um dos banheiros do local.

Após os relatos, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o endereço informado, onde constatou a veracidade dos fatos, confirmando que a porta havia sido quebrada.

Os comunicantes informaram que não souberam precisar a data exata do ocorrido, tendo tomado conhecimento do dano apenas na manhã de hoje, uma vez que o centro recreativo ainda não foi oficialmente inaugurado.

Diante da situação, o prefeito Leandro Vieira solicitou que qualquer pessoa que possua informações que possam levar à identificação dos autores do crime faça a denúncia de forma anônima, para que as providências cabíveis sejam adotadas pelas autoridades competentes.

