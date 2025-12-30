Vizinho é preso após ameaçar casal com faca em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça envolvendo vizinhos em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local os policiais fizeram contato com um casal que relatou que um vizinho passou a danificar plantas existentes em frente à residência das vítimas.
Ao sair para verificar a situação, o morador foi alvo de provocações por parte do suspeito, que se mostrava bastante alterado e continuou a chutar as plantas antes de retornar à sua casa.
Ainda conforme o relato, momentos depois o autor voltou ao local portando uma faca, com a qual tentou novamente danificar as plantas, passando a exibir o objeto de forma ostensiva e intimidatória.
Durante a ação, ele teria proferido ofensas verbais contra a mulher, além de ameaçar o casal caso a polícia fosse acionada, o que gerou temor pela integridade física das vítimas.
Diante da ameaça, a Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao endereço, constatou que o suspeito já havia se recolhido à sua residência. Após colher as informações, a guarnição foi até o imóvel do autor, onde ele foi localizado, recebeu voz de prisão e foi informado de seus direitos constitucionais.
Ainda durante o atendimento, o homem voltou a proferir ofensas contra a vítima na presença dos policiais. Ele recusou a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência e solicitou ser encaminhado à delegacia para falar diretamente com a autoridade policial.
O suspeito foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), sem lesões aparentes, juntamente com a faca utilizada na ameaça. Já no interior da unidade, segundo relato da vítima, o autor voltou a fazer ameaças, reforçando a gravidade da situação.
O caso foi registrado e encaminhado para as providências legais cabíveis.