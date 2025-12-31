Ambulante tem celular furtado após golpista consumir água de coco sem pagar no Centro de Vilhena

Na tarde de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Avenida Capitão Castro, região central de Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com a vítima, um vendedor ambulante de água de coco, que relatou que um indivíduo de estatura alta, magro, de cor morena escura, vestindo camisa preta, calça jeans preta e tênis de cor escura, aproximou-se de seu ponto de venda e solicitou uma água de coco. Após consumir a bebida, o suspeito não efetuou o pagamento.

Em seguida, o homem pediu o aparelho celular da vítima, alegando que faria uma ligação para a mãe. De posse do telefone, o suspeito empreendeu fuga, levando o aparelho.

A vítima informou que tentou alcançar o autor, mas não conseguiu devido à rapidez da fuga. O objeto subtraído foi um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, cujo modelo não foi informado.

Após o ocorrido, a Polícia Militar realizou diligências nas imediações com o objetivo de localizar o autor do furto, porém, até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá adotar as providências cabíveis.