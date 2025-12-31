Com mandado em aberto, idoso é preso após furtar chocolates em loja no Centro de Vilhena

Na manhã de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi abordada por uma pessoa que relatou a prática de furto em um estabelecimento comercial no Centro de Vilhena.

Segundo as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o suspeito seria um homem idoso, vestindo camisa preta de manga longa com detalhes e boné da mesma cor, e estaria naquele momento em uma loja de calçados localizada em frente à praça Nossa Senhora Aparecida.

Após a denúncia, a equipe policial realizou diligências e visualizou um indivíduo com as características informadas.

Diante da fundada suspeita, o homem foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram em sua mochila 24 barras de chocolate, sendo 11 do sabor cookies and cream e 13 do sabor ao leite. Questionado sobre a procedência dos produtos, o suspeito demonstrou nervosismo e acabou confessando que havia subtraído os itens de um estabelecimento comercial da região central.

A guarnição deslocou-se até a loja indicada, onde a gerência confirmou o furto. Imagens do sistema de monitoramento também mostraram o momento em que o homem retirou os produtos das gôndolas.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os policiais constataram ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, expedido pela Justiça de Rondônia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, sendo-lhe informados seus direitos constitucionais. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão, em condições físicas normais e sem lesões aparentes.