Coronel Felipe Vital deve se afastar da Secretaria de Segurança para disputar eleições em 2026 em RO

O coronel da Polícia Militar Felipe Bernardo Vital, atual secretário de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia (Sesdec), deve se afastar do cargo no final de março ou início de abril, em cumprimento à legislação eleitoral.

O afastamento ocorre em razão de sua intenção de concorrer a cargo eletivo nas próximas eleições.

De acordo com informações que circulam nos meios políticos e administrativos, não há exoneração imediata do secretário, como chegou a ser noticiado em alguns veículos de comunicação. O que está previsto é apenas o afastamento temporário, dentro do prazo legal exigido para pré-candidatos.

Pela legislação vigente, ocupantes de cargos de natureza estratégica no Poder Executivo devem se desincompatibilizar de suas funções dentro do prazo estabelecido antes do período eleitoral. No caso do secretário de Segurança, o afastamento deve ocorrer até abril, respeitando o calendário legal.

Fontes ligadas ao governo estadual indicam que o coronel Vital permanece no cargo normalmente até esse período, dando continuidade às atividades administrativas da pasta.

POSSÍVEL CANDIDATURA EM 2026

O nome de Felipe Bernardo Vital é citado como possível candidato a deputado estadual ou deputado federal nas eleições de 2026. Até o momento, não houve anúncio oficial sobre qual cargo será disputado, nem confirmação formal de filiação partidária ou lançamento de pré-candidatura.

ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Como secretário de Segurança Pública de Rondônia, o coronel Vital coordena ações integradas das forças de segurança do estado, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e órgãos vinculados à Sesdec. A pasta é responsável por políticas públicas voltadas à segurança, prevenção e enfrentamento à criminalidade.