Deputado Ezequiel Neiva destaca avanços expressivos na agricultura, saúde, educação, esporte, infraestrutura e no social

Em balanço sobre as ações realizadas em 2025, o deputado estadual Ezequiel Neiva destaca avanços que impactaram diretamente a vida da população em diversas áreas.

Para o parlamentar, o período foi de investimentos estratégicos, parcerias institucionais e resultados que se refletem tanto na zona urbana quanto no campo.

Na agricultura, o deputado reforçou que grande parte dos recursos foi destinada ao fortalecimento do produtor rural. Entre as principais ações estão a entrega de equipamentos e implementos agrícolas, a recuperação de estradas vicinais, a construção de pontes e o apoio direto ao homem do campo, garantindo melhores condições de produção, mais segurança e eficiência. “Essas iniciativas fortaleceram a economia local e asseguraram alimento na mesa de milhares de famílias”, acrescentou.

Ainda conforme Ezequiel Neiva, o foco sempre foi atender quem mais precisa. “Nosso compromisso é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Investimos fortemente na agricultura porque sabemos que é no campo que nasce a base da nossa economia. Dar condições dignas ao produtor rural é garantir desenvolvimento para todo o município”, destacou.

Na educação, o mandato manteve apoio contínuo às melhorias na infraestrutura escolar e no transporte dos alunos, especialmente na zona rural, assegurando mais acesso e qualidade ao ensino.

Já na saúde, os investimentos possibilitaram a ampliação de atendimentos, a redução de filas e o fortalecimento da rede pública. Pacientes que aguardavam há anos por procedimentos conseguiram atendimento graças às articulações realizadas ao longo do ano. “A saúde é prioridade. Trabalhamos para reduzir filas e levar dignidade a quem depende exclusivamente do serviço público”, afirmou o parlamentar.

O esporte também recebeu atenção especial, com a construção e recuperação de campos e o incentivo a projetos esportivos voltados à inclusão social, disciplina e qualidade de vida, especialmente para crianças e jovens. Segundo Neiva, “o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e precisa ser valorizado desde cedo”.

Na infraestrutura, o trabalho se concentrou na melhoria de estradas e acessos, garantindo mais segurança no transporte escolar e melhores condições para o escoamento da produção agrícola. “Infraestrutura de qualidade é desenvolvimento. Estradas melhores significam produção escoada, alunos transportados com segurança e mais qualidade de vida para a população”, ressaltou.

Ao fazer a retrospectiva do ano, o deputado agradeceu o empenho da equipe, o apoio da família e reafirmou o compromisso de seguir trabalhando por avanços ainda maiores. “Com fé em Deus, parceria e muito trabalho, seguimos firmes na missão de servir a população e construir um futuro melhor”, concluiu Ezequiel Neiva, desejando à população um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com expectativa de que 2026 seja um ano de ainda mais realizações.