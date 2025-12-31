Força-tarefa na Delegacia da Mulher reduz passivo de inquéritos com apoio de recursos destinados por Luizinho Goebel em Vilhena

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM/DPCA) de Vilhena registrou uma redução expressiva no número de inquéritos policiais em andamento após a execução de uma força-tarefa iniciada em julho de 2025.

A ação foi viabilizada por meio de recursos públicos destinados pelo deputado estadual Luizinho Goebel, que permitiram o reforço da equipe com servidores da Polícia Civil de outras unidades do Estado.

A regional de Vilhena concentra uma das maiores demandas do interior de Rondônia em ocorrências de violência doméstica e familiar, com volume superior ao de municípios de porte semelhante. Diante desse cenário, a força-tarefa foi estruturada para evitar o acúmulo de procedimentos, reduzir riscos de prescrição e dar maior celeridade às investigações.

No início dos trabalhos, a unidade contabilizava 1.845 inquéritos policiais relacionados à violência doméstica contra a mulher. Ao longo de cinco meses de atuação contínua, 875 inquéritos foram concluídos e relatados, o que corresponde a aproximadamente 45% do total existente — percentual superior à meta inicial de redução de 20% estabelecida no planejamento da operação.

Além da conclusão dos inquéritos, o relatório final da força-tarefa aponta outros resultados operacionais relevantes:

1.335 boletins de ocorrência despachados

362 novos inquéritos instaurados

674 oitivas realizadas

1.200 intimações expedidas

348 ordens de missão cumpridas

Com esses números, o passivo investigativo foi reduzido para 1.281 inquéritos, permitindo maior organização dos fluxos de trabalho e melhoria na tramitação dos procedimentos envolvendo crimes como violência doméstica, abuso contra crianças e adolescentes e descumprimento de medidas protetivas.

A iniciativa reforça a relevância de investimentos direcionados à estrutura da segurança pública, especialmente em unidades especializadas que lidam com demandas sensíveis e de alta complexidade. Com o encerramento da força-tarefa, a Delegacia da Mulher de Vilhena finaliza o ano de 2025 com um cenário mais equilibrado, refletindo avanços na eficiência das investigações e no atendimento às vítimas.