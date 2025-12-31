Motocicleta furtada é encontrada abandonada em área de mata no bairro Ipanema em Vilhena

Na noite de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar deslocou-se até a Rua 3701, no bairro Ipanema, em Vilhena, nas proximidades de uma ponte e em área de mata, para averiguar a informação de que uma motocicleta estaria abandonada no local.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a denúncia partiu após três crianças que brincavam nas imediações visualizarem o veículo e comunicarem a situação a adultos, que acionaram a polícia.

Ao chegar ao ponto indicado, a equipe realizou buscas e localizou uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Tenere.

Após consulta, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido poucas horas antes. Durante a averiguação, os policiais observaram que a motocicleta estava com a fiação da ignição danificada, indicando a possibilidade de ligação direta para a subtração.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido conforme os procedimentos operacionais padrão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para as providências legais cabíveis, incluindo a apuração da autoria do crime e a posterior restituição ao legítimo proprietário.