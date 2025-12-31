Mulher é presa após esfaquear homem durante desentendimento em Cerejeiras

Na manhã de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por arma branca na Rua Paraná, no município de Cerejeiras.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição da Polícia Militar constatou que um homem apresentava duas lesões perfurocortantes, sendo uma no braço esquerdo e outra na perna esquerda.

Diante da gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico no pronto-socorro.

Durante as diligências iniciais, populares informaram que a autora das agressões seria uma mulher que havia fugido logo após o ocorrido. A equipe policial iniciou buscas nas imediações e conseguiu localizá-la pouco tempo depois, efetuando sua prisão.

Questionada, a mulher relatou que estava na residência da vítima desde a noite anterior, quando ambos consumiam bebidas alcoólicas. Segundo sua versão, após um desentendimento, a vítima teria tentado agredi-la, momento em que ela se apoderou de uma faca e desferiu os golpes.

A polícia realizou averiguação no imóvel, onde foram encontradas diversas manchas de sangue. Foram feitas buscas no interior da residência e nas proximidades para localizar a arma utilizada, porém o objeto não foi encontrado.

Posteriormente, a guarnição se deslocou até o hospital, onde a vítima confirmou que pediu para a mulher deixar o local e que, em seguida, ela teria se armado com uma faca e desferido vários golpes, fazendo com que ele tentasse fugir e pedisse ajuda na via pública.

A autora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis. A vítima permaneceu sob cuidados médicos.