Retrospectiva 2025: Eyder Brasil retoma mandato com ações sociais, leis aprovadas e investimentos em RO

Em 2025, o deputado estadual Eyder Brasil retornou ao mandato com uma atuação voltada para ações sociais e direcionamento claro de iniciativas que impactam diretamente a vida da população.

Saúde, educação, inclusão e proteção social estiveram entre as áreas priorizadas pelo parlamentar, com ações que alcançaram milhares de famílias em Rondônia.

Entre os destaques estão as ações do Projeto Cidadania no Bairro, que levou serviços gratuitos, atendimentos de saúde, orientação social e lazer para mais de cinco mil pessoas na capital, além da destinação de emendas parlamentares para fortalecer o sistema público de saúde e melhorar a estrutura de escolas municipais e estaduais.

No campo legislativo, Eyder avançou com a aprovação de projetos de impacto social, entre eles a Política Estadual de Educação Inclusiva, que assegura atendimento especializado, acessibilidade e melhores condições de aprendizagem para estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades educacionais. A proteção às mulheres também esteve entre as prioridades do mandato, com leis aprovadas e ações de conscientização.

“Sou grato a Deus, à minha família e ao povo de Rondônia pela confiança. Cada ação que realizamos é uma forma de devolver o carinho da população. Em 2026, sigo ainda mais preparado para trabalhar, apresentar novos projetos e ampliar iniciativas que garantam mais dignidade, oportunidades e esperança para as famílias rondonienses”, concluiu o deputado.