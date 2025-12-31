RÉVEILLON: programação especial com queima de fogos e shows marca virada de ano em Cerejeiras

Cerejeiras terá uma programação especial para marcar a virada de ano na noite desta quarta-feira, 31 de dezembro.

O evento acontecerá no Parque de Exposições Toninho Campo Grande e é organizado pela prefeitura.

De acordo com a programação, a celebração contará com shows na virada do ano e uma grande queima de fogos, oferecendo opções de lazer e entretenimento para moradores do município e visitantes da região.

A administração municipal informou que não haverá cobrança de ingresso, e que o estacionamento e o uso dos banheiros serão totalmente gratuitos. A estrutura do evento foi planejada para garantir acesso amplo ao público, sem taxas ou cobranças.

A organização alertou que os participantes poderão levar suas próprias bebidas, porém, por motivos de segurança, não será permitida a entrada de bebidas em garrafas no local do evento. A orientação visa garantir a segurança do público durante a festividade.