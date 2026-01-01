Homem é preso após ameaça e disparos de arma de fogo em Chupinguaia

Um homem foi preso na noite da última terça-feira, 24 de dezembro de 2025, após ser acusado de ameaçar e efetuar disparos de arma de fogo contra outro indivíduo em uma propriedade rural conhecida como “Sítio do Djalma”, em Chupinguaia.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30, depois que a vítima procurou a Polícia Militar relatando que temeu pela própria vida.

Segundo o relato, a vítima, identificada pelas iniciais R., informou que estava hospedada no sítio desde o sábado anterior e que, sem motivo aparente, o morador do local, identificado como W., iniciou uma discussão, exigindo que ele deixasse a propriedade e afirmando que “quem mandava ali era ele”. Ainda conforme a vítima, enquanto recolhia seus pertences para sair do local, percebeu que o suspeito manuseava uma espingarda.

R., relatou que correu em direção ao pasto e se escondeu em uma moita de capim, próxima a um pé de manga, momento em que teria visto W. efetuar três disparos de espingarda em sua direção, o que lhe causou intenso temor.

Diante da denúncia, uma guarnição da Polícia Militar, com apoio do Grupo de Policiamento de Novo Plano, deslocou-se até o endereço informado. No local, os policiais encontraram W., que autorizou a entrada da equipe na residência. Durante as buscas, foram apreendidas duas espingardas calibre .28, além de cartuchos do mesmo calibre, sendo alguns deflagrados e outros intactos, localizados em prateleiras, gavetas e no interior de uma das armas.

Questionado, W., negou ter atirado contra a vítima, mas confirmou que houve a discussão e que determinou que R. deixasse a propriedade. Ele também admitiu ter efetuado um disparo de espingarda, alegando que o tiro foi realizado em direção oposta àquela onde a vítima se encontrava.

Diante dos fatos, do material apreendido e das versões apresentadas, W., recebeu voz de prisão. Ele e a vítima foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e as armas e munições foram apresentadas para as providências legais cabíveis.