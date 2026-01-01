VÍDEO: briga generalizada marca chegada de 2026 em Cerejeiras

As primeiras horas de 2026 foram marcadas por uma briga generalizada no centro da cidade de Cerejeiras, na região sul de Rondônia.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um verdadeiro “campo de batalha” entre homens e mulheres.

O episódio ocorreu por volta das 6h desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, na Avenida dos Estados, uma das principais vias do município.

De forma irônica, muitos dos envolvidos na confusão estavam vestidos com as tradicionais roupas brancas, símbolo de paz, renovação, purificação e novos começos.

A polícia foi acionada e tentou conter o conflito, buscando acalmar os ânimos dos participantes.