Acidente entre carro e motoneta deixa mulher ferida em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a guarnição do Pelotão de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motoneta, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o Corpo de Bombeiros realizando o atendimento à condutora da motoneta, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional.

Segundo relato do condutor do automóvel, ele trafegava pela Avenida Rondônia, no sentido Porto Velho, e teria parado no cruzamento com a Avenida 1705. O motorista afirmou que não visualizou a motoneta e, ao avançar, acabou ocorrendo a colisão.

O condutor informou ainda que trabalha com transporte de passageiros e que o veículo envolvido é um táxi que realiza o trajeto entre Comodoro (MT) e Vilhena.

A motociclista sofreu escoriações pelo corpo. Conforme apurado, ela conduzia uma motoneta Honda C100 Biz pela Avenida 1705, no sentido da BR-364, quando colidiu com o carro, que teria invadido a via preferencial.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e, após a realização dos trabalhos periciais, o automóvel foi liberado ao seu respectivo condutor, enquanto a motoneta ficou sob responsabilidade do marido da vítima.