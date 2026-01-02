Acidente entre motocicleta e triciclo elétrico deixa mulher ferida em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, uma guarnição do Pelotão de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Rua 1506, em Vilhena.

No local, os policiais constataram um sinistro de trânsito com vítima ferida, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica adaptada para triciclo.

A área já estava isolada por uma guarnição do setor Cristo Rei, e a condutora do triciclo elétrico havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional.

O condutor da motocicleta, devidamente habilitado, relatou que trafegava com uma Honda CG 125 Fan ES, pela Avenida Melvin Jones, no sentido da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

Segundo ele, ao chegar ao cruzamento com a Rua 1506, iniciou uma conversão à esquerda após aguardar a passagem de outros veículos. Em seguida, a bicicleta elétrica teria cruzado à sua frente, não se recordando se houve contato direto entre os veículos. Ainda conforme o relato, a condutora do triciclo teria olhado para trás, colidido contra o meio-fio e sofrido a queda.

Já no hospital, a condutora do triciclo elétrico foi identificada e apresentava escoriações pelo corpo, além de queixas de dores na cabeça e no peito. Ela relatou que o motociclista teria avançado à sua frente ao tentar desviar de outra motocicleta, momento em que, apesar de gritar, acabou colidindo e caindo.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada e compareceu ao local, realizando os levantamentos periciais, com registro fotográfico das avarias. Conforme apurado, o local estava devidamente sinalizado, o tempo era chuvoso e a pista encontrava-se molhada no momento do acidente.

O condutor da motocicleta ficou responsável pelos danos causados ao triciclo elétrico, informando que providenciaria o conserto do aro do pneu traseiro direito, que ficou empenado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.