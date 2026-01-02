Armado com faca, homem rouba vizinho em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo com uso de arma branca na Rua Guanabara, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido surpreendida dentro de sua própria residência por um vizinho que mora em frente ao imóvel.

Segundo o relato, o autor aproximou-se portando uma faca e, sob grave ameaça, ordenou verbalmente que a vítima entregasse seu aparelho celular.

Temendo por sua integridade física, a vítima entregou um telefone celular da marca Samsung, modelo M31, de cor preta, que estava acondicionado em uma capa de proteção verde. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado como sendo a residência do autor, situada em frente à casa da vítima. No entanto, ao chegar ao local, os policiais constataram que o imóvel estava fechado, com o portão trancado pelo lado externo, e não havia nenhuma pessoa no interior da residência.

Não sendo possível localizar o suspeito, a ocorrência foi registrada para que a Polícia Civil adote as providências legais cabíveis e dê continuidade às investigações.