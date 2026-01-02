Facebook Instagram
sexta-feira, 02 de janeiro de 2026.

Cobrança de pedágio eletrônico na BR-364 começa em 12 de janeiro em RO; confira valores

Pedágio BR-364 em Rondônia / Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da operação do pedágio eletrônico na BR-364, em Rondônia, a partir do próximo dia 12 de janeiro.

A Nova 364 Concessionária de Rodovia, que administra o trecho de Porto Velho a Vilhena, tem o aval para iniciar a cobrança de tarifa nos 7 pórticos, conforme publicado na edição de terça-feira (30), no Diário Oficial da União.

A deliberação estabelece os valores utilizando o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), com base no IPCA.

De acordo com a ANTT, foi aplicada a variação acumulada entre novembro de 2023 e novembro de 2025, resultando em um reajuste de 9,55%.

VALORES

Para automóveis, caminhonetes e furgões (categoria 1), os valores definidos são:

Tabela / Foto: Rondônia Agora

COMO FUNCIONA?

Os pórticos possuem múltiplas camadas de verificação que garantem acurácia na cobrança da tarifa. Caso identificada alguma inconsistência, o usuário pode acionar a Nova 364 pelo 0800 0 364 364 ou pelo aplicativo Nova 364.

A cobrança será feita de acordo com o número de eixos, como na tabela a seguir:

 

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.