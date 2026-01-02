Dupla armada assalta comércio e rouba dinheiro, cigarros e celulares em Vilhena

Na noite da última quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a comércio localizado na Rua 7605, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição policial fez contato com a solicitante, que relatou estar no caixa do estabelecimento no momento da ação criminosa.

Segundo o relato, ela foi surpreendida por dois indivíduos trajando capacetes, sendo que um deles portava uma arma de fogo, aparentando ser um revólver.

Ainda conforme a vítima, os suspeitos entraram no comércio, anunciaram o roubo e subtraíram do caixa cerca de R$ 200,00, além de carteiras de cigarro, cuja quantidade não soube precisar, e uma caixa de cerveja da marca Skol.

No interior do estabelecimento havia ainda dois clientes, que também foram vítimas da ação criminosa, tendo seus aparelhos celulares roubados pelos assaltantes.

Foi informado à polícia que o sistema de monitoramento por câmeras registrou toda a ação. As imagens foram coletadas e anexadas ao registro da ocorrência, com o objetivo de subsidiar as investigações.

Após a coleta das informações, a guarnição realizou diligências nas imediações na tentativa de localizar os suspeitos, porém sem êxito até o momento.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis.