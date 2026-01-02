Duplo homicídio é registrado no primeiro dia do ano em Cacoal após discussão envolvendo drogas

Um duplo homicídio foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, no bairro Riozinho, em Cacoal.

As vítimas foram identificadas como Mauro Celso Schreder, de e Moisés Lemes Cássio, que morreram após serem atingidas por golpes de arma branca.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30 para atender a ocorrência na Rua Rafael Escardino, nas proximidades de uma caixa d’água.

Ao chegarem ao local, as guarnições encontraram grande aglomeração de pessoas e realizaram o isolamento da área para preservação do cenário do crime.

As duas vítimas do sexo masculino foram localizadas caídas em via pública, já sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou os óbitos. Em seguida, a Polícia Técnico-Científica realizou os procedimentos de praxe, e os corpos foram liberados à funerária de plantão.

Conforme relatos de populares e testemunhas, o autor do crime seria E.B.S., conhecido pelo apelido de “Bia”, que teria fugido após o ataque. Há informações de que o suspeito também estaria ferido. Até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido localizado.

Durante as diligências, equipes da Polícia Militar, do setor de inteligência (P2) e da Polícia Civil realizaram buscas em endereços ligados ao suspeito e a pessoas que poderiam ter auxiliado na fuga, todas com autorização dos moradores. No entanto, o autor não foi encontrado.

Na residência onde, segundo as investigações, os fatos tiveram início, foi localizada uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, registrada em nome do suspeito. No interior do veículo, os policiais encontraram entorpecentes, sendo três invólucros maiores de substância semelhante à maconha e oito porções menores aparentando ser cocaína, além da quantia de R$ 374 em dinheiro. O material foi apreendido.

Testemunhas relataram que o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a compra de drogas, que teriam sido consideradas de má qualidade pelas vítimas, o que teria gerado o desentendimento que culminou no duplo homicídio.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, juntamente com os entorpecentes, o dinheiro apreendido e demais objetos recolhidos, para as providências cabíveis. A Polícia segue investigando o caso e realiza buscas para localizar o suspeito.