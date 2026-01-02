Força Tática apreende drogas e armas durante patrulhamento no Réveillon em Colorado

Na madrugada de quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, uma guarnição da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Rio de Janeiro, na região central de Colorado do Oeste, nas imediações do evento de Réveillon que acontecia na Praça das Lanchonetes, quando avistou dois indivíduos caminhando pela via.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos demonstraram comportamento considerado suspeito, apresentando nervosismo e mudando repentinamente a direção, retornando em sentido ao local do evento. Diante da atitude, a equipe policial realizou a abordagem.

Durante a revista pessoal, com um dos abordados, menor de idade, foi localizada no bolso da calça uma porção de substância entorpecente aparentando ser crack, embalada em um pedaço de sacola plástica.

Com o outro suspeito, maior de idade, foram encontradas três porções de entorpecentes prontas para comercialização, sendo duas de crack e uma de cocaína, além da quantia de R$ 80,00 em cédulas de vinte reais.

Questionado, o menor informou ter adquirido a droga com o suspeito maior de idade. Já o adulto relatou que em sua residência havia duas armas, sendo uma de sua propriedade e outra pertencente a um terceiro.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde, durante buscas no interior do imóvel, localizou escondidos atrás de um guarda-roupa dois rifles de pressão adaptados para munição calibre .22, sendo que um deles estava municiado e carregado.

Também foram encontrados uma porção de substância semelhante a crack, um frasco contendo uma munição calibre .38, dois gatilhos, dois zarelhos, dois estojos de calibre não especificado e a quantia de R$ 54,00 em dinheiro.

No interior da residência encontrava-se outro menor de idade, que assumiu a propriedade de uma das armas e das munições apreendidas. Já o entorpecente localizado no imóvel foi atribuído ao suspeito maior de idade.

Diante dos fatos, o adulto recebeu voz de prisão e os menores foram apreendidos, sendo todos conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.