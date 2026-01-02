Motociclista foge da polícia, percorre vias na contramão e é preso após perseguição em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Rua 347, no bairro Vila Operária, em Vilhena, quando os policiais visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, de cor vermelha, enquanto utilizava um aparelho celular, conduta que configura infração de trânsito e risco à segurança viária.

Diante da situação, foi emitida ordem legal de parada por meio de sinais sonoros e luminosos. No entanto, o condutor, posteriormente identificado como J., desobedeceu à determinação policial e empreendeu fuga, acelerando bruscamente e passando a trafegar por diversas vias do bairro de forma extremamente perigosa.

Durante a fuga, o motociclista realizou arrancadas e frenagens bruscas, derrapagens, trafegou em velocidade incompatível com a via e avançou placas de regulamentação do tipo “PARE”, colocando em risco pedestres e demais condutores. Diante da gravidade da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas para acompanhamento tático.

O condutor acessou a Avenida Marechal Rondon e, em determinado trecho, passou a trafegar na contramão no sentido 5º BEC/Centro, expondo ainda mais a coletividade a risco de acidentes. Em seguida, descartou um capacete com o intuito de facilitar a evasão e continuou a fuga, mesmo com o acionamento contínuo dos dispositivos sonoros e luminosos da viatura.

A perseguição prosseguiu até a rodovia BR-364, no sentido Porto Velho/Cuiabá. Conforme a ocorrência, durante o trajeto o motociclista teria utilizado o veículo como instrumento de ameaça, deslocando-se em sentido contrário ao da viatura policial, criando risco iminente de colisão frontal.

Diante da iminência do perigo e com o objetivo de cessar a fuga, o comandante da guarnição efetuou um único disparo de arma de fogo, de forma controlada e proporcional, direcionado à motocicleta, atingindo o escapamento direito, sem ferir o condutor.

Na sequência, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu na BR-364, sofrendo escoriações pelo corpo e queixando-se de dor no tornozelo direito, sendo imediatamente contido pelos policiais.

Durante a abordagem, J., declarou ser inabilitado para a condução de motocicleta e informou que o veículo estava com o licenciamento em atraso. Diante da gravidade da conduta e do risco à coletividade, foi necessário o uso de algemas, conforme a legislação vigente.

O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de direção perigosa, condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, além de desobediência à ordem legal, sendo posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.