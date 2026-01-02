Mulher deixa chave na ignição em via pública e tem motoneta furtada em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta na Rua 821, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que confirmou o furto de uma motocicleta Honda Biz 110cc, de cor vermelha, placa NDU-6935.

Segundo relato, a vítima havia ido até a residência de sua filha e permaneceu no local por aproximadamente 20 minutos, entre o quintal e a varanda do imóvel. Ao sair, percebeu que a motoneta já não estava mais estacionada em frente à residência, onde havia sido deixada.

A vítima informou ainda que a chave da motocicleta havia sido deixada na ignição, o que pode ter facilitado a ação do autor.

A guarnição realizou buscas pelas imediações, porém a motocicleta não foi localizada e nenhum suspeito foi preso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.