Rádio Patrulha desarticula ponto de tráfico e apreende mais de 5 kg de maconha em Vilhena

Nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu informações de que um imóvel localizado na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, apresentava movimentação atípica de pessoas, indicando possível comércio de substâncias entorpecentes, com entrada e saída frequente de usuários de drogas.

Diante da denúncia, o local passou a ser monitorado e, posteriormente, a equipe policial se deslocou até o endereço para averiguação.

Ao chegar, os militares observaram indivíduos no quintal da residência, que ao perceberem a aproximação da viatura entraram no imóvel.

No interior da casa, os policiais encontraram várias pessoas reunidas. Abordados, todos afirmaram ser usuários de drogas, sendo que um deles declarou espontaneamente que estava no local para fazer uso de maconha.

A entrada da equipe na residência foi autorizada por uma moradora que se apresentou como companheira do proprietário do imóvel.

Na sala, os policiais constataram forte odor característico de maconha. Durante revista minuciosa, foi localizada uma caixa de papelão escondida em um móvel, contendo aproximadamente 5,1 quilos de maconha, além de um rolo de papel filme, uma balança digital e uma bobina do mesmo material plástico.

Em outro cômodo da casa, foram apreendidos 13 aparelhos celulares de marcas e cores variadas, alguns parcialmente desmontados, além de uma serra circular, uma parafusadeira, um compressor de ar para pintura, um televisor de 32 polegadas, dois relógios de pulso e uma máquina de tatuagem.

Questionada, a moradora afirmou não ser proprietária dos objetos encontrados e declarou não ter conhecimento de qualquer envolvimento do companheiro com a venda, compra, armazenamento ou fornecimento de entorpecentes.

Durante as oitivas no local, um dos abordados assumiu espontaneamente ter adquirido a droga de um caminhoneiro desconhecido, nas proximidades da BR-364, sentido Porto Velho, porém optou por permanecer em silêncio ao ser questionado sobre a possível comercialização do entorpecente.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será apurado e as providências legais adotadas.