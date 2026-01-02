Residência é alvo de furto e armas de fogo são levadas em Cabixi

Nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de material bélico e equipamentos de pesca em uma residência localizada na Rua Caetés, no município de Cabixi.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a guarnição deslocou-se até o endereço informado e constatou que a janela frontal do imóvel estava com a fechadura violada. No interior da residência, os policiais verificaram que os móveis encontravam-se revirados, indicando a ação criminosa.

De acordo com a vítima, a casa estava fechada desde o mês de julho de 2025. Após vistoriar o local, foi constatado o furto de um revólver Taurus, calibre .38, oxidado, com aproximadamente 36 munições intactas; um rifle CBC, semiautomático, calibre .22, oxidado, com cerca de 400 munições intactas; uma espingarda CBC, calibre 36, com aproximadamente 20 munições intactas; e uma espingarda Boito, calibre 20, acompanhada de cinturão, capa de proteção e cerca de 10 cartuchos intactos.

Também foram levados um bornal com bordado da Polícia Civil, uma algema da marca Zorro, além de diversas moedas e equipamentos de pesca, como linhas, molinetes, varas e anzóis. A vítima informou não saber precisar marcas, modelos ou a quantidade exata desses objetos.

No momento do registro da ocorrência, não foram apresentados os documentos do revólver calibre .38 e da espingarda calibre 20. Segundo a vítima, a documentação encontra-se em sua residência no município de Aparecida de Goiânia (GO), não sendo possível apresentá-la de imediato.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que ficará responsável pela investigação do caso.