PM encerra festa com menores, apreende drogas, bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, por determinação da Central de Operações, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar deslocou-se até a Travessa B, no bairro Bela Vista, em Vilhena, após denúncia de perturbação do sossego.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial constatou que um aparelho de som estava em volume excessivamente alto. Os militares fizeram contato com uma adolescente, que se apresentou como responsável pela festa.

No interior do imóvel, foram encontrados diversos menores de idade fazendo uso de bebida alcoólica e cigarros eletrônicos. Durante a averiguação, na cozinha da residência, os policiais visualizaram um homem que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir pelos fundos do imóvel e arremessou ao solo uma porção de substância aparentando ser maconha. A tentativa de fuga foi frustrada devido ao muro da residência.

Ao serem questionadas, as adolescentes relataram que o consumo das substâncias ocorria juntamente com os maiores presentes no local e que situações semelhantes já haviam ocorrido outras vezes, com autorização destes. Elas não informaram onde os materiais foram adquiridos.

Como os pais ou responsáveis legais dos menores não foram localizados, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência.

Durante a ação policial, foram apreendidos 15 aparelhos celulares de marcas e cores variadas, uma caixa de som amplificada, duas garrafas de bebidas alcoólicas e quatro cigarros eletrônicos.