VÍDEO: abertura de funerária termina em ameaças e agressões, caso vai parar na delegacia em Colorado

Na manhã deste sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e agressão em uma funerária em fase de abertura em Colorado do Oeste.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que adquiriu recentemente o estabelecimento e realizava os preparativos para a inauguração quando foi surpreendida pela chegada do ex-patrão, acompanhado da esposa, ambos proprietários de outra funerária na cidade, além de dois funcionários.

Segundo o relato, o grupo entrou no salão e passou a questionar a vítima, acusando-a de deslealdade por abrir um negócio concorrente.

Durante a discussão, o ex-patrão teria partido para agressões físicas, desferindo socos contra a vítima. Uma terceira pessoa que estava no local e tentou registrar a ação em vídeo também teria sido agredida com um pedaço de cano de metal.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante as agressões, o ex-patrão teria proferido ameaças de morte, afirmando saber onde a vítima mora e onde seus filhos estudam. Já a ex-patroa, que também é ex-sogra, teria dito frases de intimidação antes de deixar o local com os demais envolvidos.

A Polícia Militar localizou os suspeitos, que alegaram ter ido até a funerária apenas para conversar sobre questões familiares, já que existe vínculo de parentesco entre as partes, mas confirmaram que a situação evoluiu para uma confusão generalizada, com agressões mútuas.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

