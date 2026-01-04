Confira calendário de feriados e pontos facultativos de 2026 em Vilhena; leia decreto

Em 8 de dezembro de 2025, o prefeito Flori Cordeiro (Podemos) assinou o Decreto nº 66.001/2025, que dispõe sobre o calendário de feriados e pontos facultativos em Vilhena para o ano de 2026.

O decreto estabelece que, durante os períodos considerados feriados e pontos facultativos, os serviços essenciais à população deverão permanecer em funcionamento e não poderão sofrer interrupções.

Entre esses serviços estão o Hospital Regional, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), as unidades básicas de saúde, o centro de abastecimento farmacêutico e a inspeção sanitária da Secretaria Municipal de Agricultura.

>>> Leia o Decreto abaixo: