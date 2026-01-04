Dupla armada rouba motocicleta em Cerejeiras; menor envolvido no crime é apreendido

Na noite de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Rua Minas Gerais, no bairro Eldorado, em Cerejeiras.

O crime envolveu o uso de arma de fogo e resultou na subtração de um veículo e um aparelho celular.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o proprietário de uma motocicleta estava na área externa da residência de seu patrão quando dois homens de estatura média, vestindo jaquetas de moletom, invadiram o local.

Um dos assaltantes sacou uma pistola e anunciou o roubo, exigindo as chaves de uma Honda NXR 160 Bros, ano 2024 (placa SLH6F31).

Sob ameaças de morte, a vítima entregou as chaves. Antes de fugirem, os criminosos também renderam o dono da residência e levaram seu celular, um Samsung A14. A dupla fugiu em direção à Rua Joaquim Cardoso.

Imediatamente após o crime, a guarnição iniciou diligências e utilizou o sistema de rastreamento por GPS do aparelho celular. O sinal levou os policiais até a Rua Jordânia, onde o telefone foi encontrado jogado às margens da via.

Durante as buscas, a polícia logrou êxito em localizar e apreender um menor de idade que participou do assalto. O celular recuperado foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos legais.

A Polícia Militar continua realizando buscas para localizar a motocicleta subtraída e identificar o segundo autor do crime.