Furto é registrado em igreja católica no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na manhã de sábado, 3 de janeiro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na igreja Católica da Comunidade Santa Lúcia Filipini, localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo relato da comunicante, ao chegar ao local, foram constatados sinais de violação no imóvel.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, um indivíduo não identificado teria utilizado uma escada que se encontrava nas proximidades para acessar uma janela lateral da igreja, por onde entrou no prédio.

Após ingressar no interior do imóvel, o autor arrombou a porta de uma sala e subtraiu fios de energia elétrica, fugindo em seguida e tomando rumo ignorado.

Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição tomou conhecimento de que, durante a madrugada, na Avenida Tancredo Neves, um indivíduo foi preso em flagrante enquanto praticava furto de fios elétricos. Diante da semelhança do material apreendido naquela ação policial, surgiu a suspeita de que parte dos fios pudesse pertencer à igreja.

No entanto, no momento do registro, não foi possível confirmar a vinculação do material apreendido ao furto ocorrido na igreja, devido à ausência de elementos técnicos que permitissem a identificação precisa dos fios.

A Polícia Militar realizou diligências nas imediações e em possíveis rotas de fuga, com o objetivo de localizar o autor ou obter informações que auxiliassem na elucidação dos fatos, porém sem êxito.

Diante do ocorrido, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as providências cabíveis.