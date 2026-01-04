Homem armado invade imóvel e ameaça morador em Corumbiara; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Na noite de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça no distrito de Vitória da União, pertencente ao município de Corumbiara.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição policial fez contato com o solicitante, que relatou estar na residência de sua ex-companheira quando, de forma repentina, um indivíduo abriu o portão do imóvel e adentrou o quintal conduzindo uma motocicleta.

Ainda segundo o relato, o suspeito portava nas costas uma arma de fogo longa, aparentemente uma espingarda.

Diante da situação, o solicitante afirmou que temeu por sua integridade física e fugiu correndo do local, buscando abrigo em uma propriedade vizinha.

A mulher que estava na residência informou à polícia que, após a fuga do ex-companheiro, pediu verbalmente para que o indivíduo armado se retirasse do quintal, afirmando que a outra pessoa já havia deixado o local. Em seguida, o suspeito deixou o endereço.

A guarnição realizou diligências e se deslocou até a residência do suposto autor, localizada ao lado do imóvel onde ocorreu o fato. No local, os policiais constataram que a casa estava fechada.

Foram feitas diversas tentativas de contato, com chamadas em voz alta, identificação como Polícia Militar e uso de sinais sonoros e luminosos da viatura, como sirene e giroflex, porém ninguém atendeu.

Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência com base nos relatos das vítimas, para as providências cabíveis por parte da autoridade policial competente.