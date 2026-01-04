Homem é preso por beijar menina autista de 12 anos em Vilhena; avó da vítima também foi detida

Na noite de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual envolvendo uma menor de idade na Rua 8522, no bairro Assossete, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a equipe policial manteve contato com a tia da vítima. Ela relatou que sua sobrinha, uma menina de 12 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), chegou à sua residência desesperada pedindo socorro e apresentando grande abalo emocional.

A menor estava anteriormente na casa de sua avó, onde ocorria uma confraternização familiar. De acordo com o relato da vítima, um homem a agarrou e a beijou na boca. Ela contou ainda que o indivíduo já vinha mantendo contatos físicos inadequados desde o dia anterior e que, em certa ocasião, entregou a ela um bombom e a quantia de R$ 4,50.

Ao questionar a avó da criança, os policiais ouviram dela a confirmação de que presenciou o ocorrido, mas que não tomou providências por considerar que “não havia nada demais”. A tia da menina relatou ainda que a avó chegou a ameaçar espancar ela e a neta, na tentativa de proteger o autor do crime.

Abordado pela guarnição, o suspeito confirmou que abraçou a menor e a beijou na boca. Diante da confissão e da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem e também à avó da menina.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar deve acompanhar o caso.