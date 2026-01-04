Motociclista foge da polícia após direção perigosa e acaba preso no bairro Solar em Vilhena

Na tarde de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de direção perigosa na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Solar, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, guarnições da Polícia Militar, com apoio de outras viaturas, receberam informações de que cerca de quatro motociclistas estariam praticando manobras perigosas nas proximidades do referido bairro.

Diante das informações, as equipes policiais deslocaram-se ao local com o objetivo de realizar abordagens. Já nas imediações indicadas, foi visualizado um dos motociclistas conduzindo uma Honda CG Fan, que, ao perceber a presença das viaturas, empreendeu fuga em alta velocidade.

O condutor seguiu em direção ao bairro Solar, tentando se evadir do cerco policial, desobedecendo reiteradas ordens de parada e colocando em risco a integridade física de moradores e transeuntes.

Ao tentar acessar novamente a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, o motociclista foi interceptado e abordado pela guarnição no canteiro lateral da via, momento em que recebeu voz de prisão.

O condutor foi encaminhado pela guarnição da Rádio Patrulha à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, enquanto a motocicleta foi removida ao pátio do CIRETRAN.