Mulher é socorrida após ingerir diversos medicamentos controlados em Vilhena

Na noite de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência na Rua Mangabeiras, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

A informação inicial dava conta de que uma mulher, que enfrenta problemas psicológicos, teria ingerido diversos medicamentos controlados.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, quando a equipe policial chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia prestado os primeiros socorros e encaminhado a vítima ao Hospital Regional.

Os militares mantiveram contato com o marido da vítima. Ele relatou que estava em seu local de trabalho quando recebeu uma ligação da esposa, informando que havia ingerido várias medicações e não estava se sentindo bem.

Ao chegar à residência, o homem constatou que a esposa apresentava forte dor de cabeça, dores abdominais e sonolência acentuada. Diante do quadro de mal-estar visível, ele acionou imediatamente o socorro especializado e a Polícia Militar.

Ainda segundo o comunicante, a mulher possui diagnóstico de depressão, transtorno bipolar e ansiedade, fazendo uso contínuo de medicação controlada, o que aumentou a preocupação com seu estado de saúde.

A equipe policial deslocou-se até o Hospital Regional para colher mais informações, porém a vítima permanecia sob cuidados médicos, passando por procedimentos de emergência.

A ocorrência foi registrada na Unidade de Segurança Pública (Unisp) para os fins cabíveis.

Ajuda Disponível: Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de apoio emocional, entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo telefone 188. O atendimento é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia.