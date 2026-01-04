Sorteio de motocicleta gera impasse e vira caso de polícia em Corumbiara

Um impasse envolvendo um sorteio de motocicleta foi registrado na Polícia Militar de Corumbiara no último sábado, 3 de janeiro de 2026.

O caso ocorreu no dia 30 de dezembro de 2025, por volta das 23h, durante um sorteio promovido por um estabelecimento comercial do município, realizado por meio de transmissão ao vivo em uma rede social.

De acordo com o registro policial, a comunicante relatou que participou do sorteio cujo prêmio anunciado seria uma motocicleta modelo Biz 110.

Durante a realização do evento, o primeiro cupom sorteado continha apenas um número de telefone, sem a identificação nominal do participante.

Diante disso, os organizadores decidiram realizar um novo sorteio, ocasião em que a comunicante foi anunciada como vencedora.

Posteriormente, conforme relatado à Polícia Militar, a pessoa detentora do primeiro cupom, identificado apenas pelo número telefônico, teria ingressado com ação judicial reivindicando o prêmio, alegando direito à contemplação.

Em razão dessa demanda, os organizadores informaram à comunicante que não poderiam realizar a entrega da motocicleta até a resolução do caso na Justiça.

Diante da negativa e da insegurança jurídica gerada, a participante procurou o quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência e resguardar seus direitos, informando que pretende acionar o Poder Judiciário para a apuração dos fatos e eventual reparação.

A guarnição policial realizou o registro formal da ocorrência e orientou a comunicante quanto às medidas legais cabíveis, incluindo a apresentação do boletim à autoridade judiciária competente.