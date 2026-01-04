VÍDEO: condutor é preso após empinar moto, fugir em alta velocidade e tentar “cavalo de pau” em Vilhena

Na noite de sábado, 3 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, quando flagrou uma manobra de extrema periculosidade.

O caso ocorreu na Rua Rio Grande do Norte, nas proximidades da Avenida Rio Grande do Sul.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os militares visualizaram uma motocicleta Honda FAN 160 azul, de placa THK4I97, sendo conduzida de forma anormal. O condutor seguia no sentido contrário à viatura realizando um “grau” (empinando o veículo em apenas uma das rodas).

Ao notar a aproximação policial, o motociclista cessou a manobra, mas desobedeceu à ordem de parada. Ele desviou bruscamente da viatura e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversas ruas e avenidas, colocando em risco a própria vida, a do passageiro e a de terceiros.

Na garupa da moto estava um adolescente de 17 anos. Durante a perseguição, seguindo ordens do condutor, o menor utilizou um boné para esconder a placa de identificação da moto, na tentativa de evitar o registro da infração.

A fuga mobilizou outras viaturas em apoio. Já no final da Avenida Melvin Jones, o condutor tentou realizar uma manobra conhecida como “cavalo de pau”, mas se desequilibrou e caiu. Após a queda, ele abandonou a motocicleta e o passageiro, tentando fugir a pé.

O suspeito foi alcançado cerca de uma quadra depois, mas resistiu à abordagem. Para contê-lo, os policiais precisaram utilizar força moderada e spray de pimenta.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio da Ciretran.

>>>Vídeo: