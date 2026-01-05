Mais de R$ 800 mil garantidos pela deputada Rosangela Donadon reforçam a saúde de Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) garantiu mais de R$ 800 mil em emenda parlamentar para fortalecer a saúde pública do município de Cabixi, atendendo a uma solicitação apresentada pela sua representante no município, Kashna Selhorst, em conjunto com o prefeito Silvano de Almeida.

O investimento possibilita a celebração de convênio entre a Prefeitura de Cabixi e o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), com foco na aquisição de equipamentos médicos e mobiliário destinados ao Hospital Municipal HPP e ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

Ao todo, o valor total destinado é de R$ 809.889,00, recurso que será executado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabixi, garantindo melhores condições de trabalho às equipes de saúde e ampliando a qualidade do atendimento prestado à população (leia documento abaixo).

Rosangela Donadon destacou que a emenda é resultado do diálogo permanente com as lideranças locais e do compromisso do seu mandato com as demandas do município. Segundo a parlamentar, o recurso atende diretamente uma solicitação construída junto com a Kashna Selhorst e o prefeito Silvano de Almeida.

A deputada também agradeceu ao governador Marcos Rocha, ressaltando o apoio do Governo do Estado na liberação dos recursos e na efetivação do convênio, reforçando a importância da união entre o Legislativo, o Executivo estadual e a gestão municipal em benefício da população de Cabixi.