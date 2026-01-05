Mulher é detida após furtar calçados em loja no centro de Vilhena

Na tarde de domingo, 4 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Geraldo Magela, no centro de Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com o solicitante, que relatou ter abordado uma mulher suspeita de subtrair mercadorias do interior da loja.

Segundo informado, as câmeras de segurança flagraram o momento em que a autora pegou dois pares de calçados, um tênis casual, avaliado em aproximadamente R$ 100,00, e um tamanco do tipo papete, avaliado em cerca de R$ 150,00 — colocando os produtos no interior de uma sacola verde. Em seguida, ela deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Ainda de acordo com o comunicante, após sair da loja, a mulher dirigiu-se a outro estabelecimento comercial ao lado. O solicitante a acompanhou, realizou a abordagem e constatou que os produtos furtados estavam em sua posse, acionando imediatamente a guarnição policial, que realizava patrulhamento nas proximidades.

De posse das informações, a equipe policial procedeu à abordagem da suspeita, realizou a qualificação das partes envolvidas e confirmou a materialidade do crime por meio da recuperação dos objetos furtados.

Diante dos fatos, a guarnição encaminhou a autora, os produtos recuperados e o comunicante à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.