Porco-do-mato invade quintal de residência e é abatido pela polícia em Corumbiara

Uma ocorrência envolvendo a invasão de um animal silvestre mobilizou uma guarnição da Polícia Militar na tarde deste domingo, 24 de maio, em Corumbiara.

Um porco-do-mato (também conhecido como queixada ou javaporco) invadiu o quintal de uma residência, gerando pânico e risco de acidentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares foram acionados por volta das 15h. Inicialmente, o proprietário do imóvel, temendo que o animal pudesse atacar alguém, tentou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, mas não obteve sucesso no atendimento. Diante do impasse e do perigo iminente, um vizinho resolveu ligar para a Polícia Militar.

RISCO AOS MORADORES E ABATE

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial deparou-se com o porco-do-mato acuado no quintal e apresentando um comportamento bastante agitado. Como a presença do animal acabou atraindo a curiosidade de várias pessoas, que se aglomeraram na rua, os policiais avaliaram que tentar simplesmente espantá-lo ou soltá-lo em via pública para que retornasse ao seu habitat natural representaria um risco altíssimo de ataque e ferimentos aos populares.

Diante do cenário de ameaça à integridade física dos moradores e da falta de órgãos ambientais especializados disponíveis no momento para a captura segura, os militares constataram a necessidade de abater o animal no local. Para realizar o procedimento, foram utilizadas duas munições de calibre .40.

DESCARTE DA CARCAÇA

Após o término da ação, o morador da residência invadida prontificou-se perante a guarnição a realizar o descarte adequado da carcaça do animal silvestre.

A ocorrência foi formalmente registrada pela Polícia Militar para fins de relatório de trâmite legal e para a devida solicitação de baixa das duas munições utilizadas junto ao setor de material bélico da corporação.