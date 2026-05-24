Colisão entre carro e moto em rotatória deixa motociclista ferido em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde deste domingo, 24 de maio, em um cruzamento movimentado de Vilhena.

A colisão ocorreu por volta das 14h, em uma rotatória localizada no entroncamento da Avenida Rio Grande do Norte com a Avenida Arquiteto Elias Arruda, área conhecida pelo intenso fluxo de veículos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os militares depararam-se com o condutor do carro, identificado pelas iniciais V., enquanto uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar já realizava a condução do motociclista, de iniciais W., ao Hospital Regional.

DINÂMICA DO ACIDENTE

Em relato prestado aos policiais, o motorista explicou que trafegava pela Avenida Rio Grande do Norte, no sentido bairro/centro. Ao acessar a rotatória do cruzamento, o carro acabou sendo atingido pela motocicleta conduzida por W., que trafegava pela Avenida Arquiteto Elias Arruda no sentido Cuiabá/Porto Velho.

Com o impacto da batida, o motociclista caiu no asfalto. De acordo com informações preliminares, a vítima sofreu escoriações e lesões na região dos pés, recebendo o atendimento pré-hospitalar adequado antes de ser hospitalizada para avaliação médica. O condutor do carro não se feriu.

PROCEDIMENTOS

A Polícia Militar realizou o isolamento do perímetro e o controle do tráfego para evitar novos acidentes na rotatória.

A perícia técnica da Polícia Civil chegou a ser acionada para efetuar os trabalhos de praxe, porém o perito de plantão informou que estava impossibilitado de comparecer por encontrar-se em diligência fora do município naquele momento.

Após o levantamento dos dados pela guarnição, a motocicleta envolvida foi liberada no local. O veículo ficou sob a responsabilidade de uma testemunha e cunhado do motociclista que assinou como fiel depositário.

O boletim de ocorrência de trânsito foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).