Operação conjunta apreende 600 kg de cocaína disfarçada em carga de suplementos na BR-364 em Vilhena

Uma operação conjunta realizada na tarde do último sábado, 23 de maio, resultou em uma das maiores apreensões de entorpecentes do ano na região do Cone Sul de Rondônia.

Foram apreendidos 600 quilos de uma substância análoga à cocaína que estavam sendo transportados de forma disfarçada em um veículo de carga.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a interceptação ocorreu por volta das 12h, no KM 1,0 da rodovia federal BR-364, no perímetro do município de Vilhena.

A ação estratégica foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após uma detalhada análise de risco do setor de inteligência, contando com o apoio imediato de agentes da Receita Federal e da Polícia Civil.

DISFARCE EM CAIXAS DE SUPLEMENTO

Durante a fiscalização, as equipes abordaram um veículo que, de acordo com a documentação apresentada inicialmente, realizava o transporte de uma carga regular de suplementos alimentares.

Contudo, diante do nervosismo e de inconsistências verificadas na rota, as autoridades decidiram aprofundar as buscas nos compartimentos de carga. Ao vistoriarem o carregamento, os policiais localizaram centenas de tabletes suspeitos escondidos em meio às embalagens dos produtos alimentícios.

RESULTADO POSITIVO E ENCAMINHAMENTO

Os agentes realizaram o teste químico preliminar (narcoteste) nos paletes apreendidos, o qual apresentou resultado positivo instantâneo para cloridrato ou pasta-base de cocaína.

Cruzando a quantidade de caixas adulteradas com a nota fiscal descrita para o lote dos supostos suplementos, a contagem totalizou 600 kg da substância ilícita.

Diante do flagrante de tráfico de drogas em larga escala, o condutor do veículo recebeu voz de prisão.

O veículo e toda a carga milionária de cocaína foram escoltados e encaminhados pelas equipes da Polícia Civil até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para a formalização do procedimento flagrancial e continuidade das investigações sobre a rota e destino do entorpecente.