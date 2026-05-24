Motociclista se distrai, bate em meio-fio e atinge poste em Vilhena

Um motociclista identificado pelas iniciais A. C. L., ficou ferido na tarde deste domingo, 24 de maio, após perder o controle do veículo e sofrer uma colisão na Avenida Jamari, no perímetro urbano de Vilhena.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no sentido que dá acesso à rodovia federal BR-364.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de trânsito.

No local, em contato com o condutor, ele relatou aos militares que trafegava em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, quando acabou se distraindo momentaneamente na condução do veículo.

COLISÃO E SOCORRO

Devido à distração, o motociclista perdeu o alinhamento da direção e colidiu contra o meio-fio da avenida. Na sequência do impacto, a motocicleta ainda atingiu levemente um poste de iluminação pública.

Os policiais militares vistoriaram o local e constataram que a batida não provocou danos aparentes à estrutura do poste ou à via pública. A vítima permaneceu consciente durante todo o tempo, mas queixava-se de fortes dores na região do tórax.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e conduziu o homem até o Hospital Regional para a realização de exames detalhados e avaliação médica.

VEÍCULO LIBERADO

Após os procedimentos operacionais de praxe, que incluíram o levantamento de informações e o registro fotográfico da cena do acidente, a Polícia Militar realizou a liberação do veículo.

Como o condutor precisou ser hospitalizado, a motocicleta e os pertences pessoais da vítima foram entregues formalmente sob a responsabilidade de seu sobrinho, que se apresentou no local e assinou o termo de fiel depositário para a guarda dos bens.