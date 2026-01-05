VÍDEO: adolescente e bebê morrem após capotamento de carreta na BR-364 em RO

Uma adolescente de 14 anos e um bebê de um ano e meio morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, na BR-364, em Rondônia.

O capotamento de uma carreta ocorreu na altura do km 433, próximo à entrada da linha vicinal 621, no trecho entre os municípios de Jaru e Ariquemes, na região central do estado.

De acordo com as informações apuradas, o veículo transportava madeira serrada com destino a Porto Velho e era ocupado por cinco pessoas da mesma família. Com a força do impacto, a cabine da carreta ficou completamente retorcida, deixando o motorista preso às ferragens.

O condutor, a esposa e um dos filhos foram socorridos por equipes de resgate e encaminhados ao Hospital Municipal de Jaru. Já a adolescente e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

As causas do capotamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

>>>Vídeo: