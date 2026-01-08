Rondônia se tornou referência em educação profissional no Brasil e ensino profissionalizante da Amazônia foi apresentado na Europa

De 2019 a 2025, Rondônia tornou–se uma referência nacional no fortalecimento e na expansão do ensino profissionalizante, sendo o primeiro estado no país a adotar unidades flexíveis itinerantes como uma política pública.

O ensino gratuito do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), constitui–se, portanto, em um serviço acessível como saúde, segurança, entre outros benefícios prioritários para a população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da qualificação da mão de obra no cumprimento das metas preconizadas no Planejamento Estratégico da gestão estadual. “Nos últimos anos, Rondônia colecionou indicadores positivos, sendo inclusive um dos estados com menor taxa de desemprego no país e essas conquistas são resultados de investimentos em políticas públicas que asseguram o desenvolvimento sócioeconômico”, evidenciou.

Até chegar ao patamar de ser reconhecido nacionalmente e até em outros países, o modelo rondoniense de interiorização da educação profissional passou por significativas etapas: Mapeamento das potencialidades regionais, lançamento do ensino online, aquisição de escolas móveis, inauguração da nova sede administrativa do Idep, em Porto Velho, instalação de salas descentralizadas no estado, fortalecimento da educação rural, lançamento de cursos técnicos, realização de cursos profissionalizantes em comunidades remotas, ensino de novas tecnologias como IA e robótica, oferta de cursos técnicos no ensino médio.

ESCOLAS MÓVEIS

Com o objetivo de levar ensino profissionalizante a todas as regiões do estado, a gestão estadual adquiriu seis unidades flexíveis itinerantes. Em 2021, entraram em operação as escolas móveis que ofertam cursos nas referidas áreas: Panificação e, Confeitaria, Imagem Pessoal, Máquinas Agrícolas, Frigorífico e Piscicultura.

Em 2023, o ensino itinerante ganhou reforço: a gestão estadual repassou ao Idep mais duas escolas móveis que oferecem cursos nos seguintes nichos de mercado: Informática, Mecânica de Motocicletas.

NOVA SEDE

Outra conquista é a nova sede administrativa do Idep e da Escola Técnica Estadual (Etec), inaugurada em maio de 2022, em Porto Velho.

Com dez salas de aula, o estabelecimento de ensino, que dispõe de cursos nos três turnos – manhã, tarde e noite – tem capacidade para atender 840 alunos.

Além da sua unidade executora em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural – Centec Abaitará, que oferta cursos técnicos em agronegócio, agroecologia, agropecuária e zootecnia, o Idep oferece cursos nos 52 municípios em salas descentralizadas, nas escolas móveis, além de cursos remotos.

Em 2020, o governo de Rondônia adquiriu dois ônibus escolares, ampliando a frota do Abaitará que transporta alunos de diferentes municípios. Neste mesmo ano, foram lançados cursos técnicos gratuitos em diversas áreas, que inicialmente contemplaram dez municípios e vem aumentando sua abrangência em mais cidades, inclusive em distritos.

COMUNIDADES REMOTAS

A interiorização do ensino profissionalizante gerou novas oportunidades em localidades remotas. Comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas tiveram acesso à qualificação profissional perto de casa e pela primeira vez na história de Rondônia foram ofertados cursos técnicos para essas populações.

Com o objetivo de profissionalizar jovens, o Idep em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) viabiliza o Curso Técnico em Informática para estudantes do ensino médio em tempo integral da rede pública de Rondônia.

Para capacitar quem busca ocupações da era tecnológica, o Idep lançou novos cursos como o de Operador de Drone, implantou em todos os seus cursos técnicos um módulo sobre Inteligência Artificial e realiza cursos de curta duração com noções básicas de IA, enquanto a comunidade escolar é capacitada em robótica.

Devido ao sucesso da democratização do ensino profissionalizante, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, participou em setembro de 2023 na Alemanha de uma visita técnica realizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/Mec).

“Tivemos a oportunidade de conhecer experiências inovadoras do setor educacional da Alemanha e apresentar os avanços que a educação profissional de Rondônia registrou nos últimos anos”, relatou, acrescentando que a experiência rondoniense foi divulgada ainda num vídeo institucional veiculado nos estabelecimentos de ensino que integram a rede de educação profissional e tecnológica do Brasil, na Alemanha e na África.