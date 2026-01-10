Ataque a tiros deixa jovem ferido no bairro Alto Alegre em Vilhena

No final da tarde deste sábado, 10 de janeiro de 2026, um jovem foi vítima de um ataque a tiros dentro de um apartamento localizado na Travessa 904, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um homem chegou ao local em uma motocicleta, chamou a vítima e, no momento em que o jovem saiu até o portão, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos. Em seguida, o autor fugiu, tomando rumo ignorado.

A vítima foi atingida por dois tiros, sendo um no tórax e outro na perna. Ela foi socorrida por populares e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso é tratado como tentativa de homicídio e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.