Calendário de pagamentos de 2026 é divulgado pelo Governo de RO, garantindo previsibilidade aos servidores

O governo do estado de Rondônia publicou, no Diário Oficial do Estado (Diof), o calendário anual de pagamento de 2026, apresentando as datas para os servidores ativos, aposentados e pensionistas.

O calendário inclui as duas datas de pagamento do 13.º salário. A administração pública, mais uma vez, garante a valorização e planejamento para este ano.

Para que o calendário fosse divulgado, a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realizaram as atividades em conjunto, garantindo a transparência, responsabilidade de todos os servidores que são pilares essenciais do serviço público.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a medida fortalece a transparência e responsabilidade fiscal. “O calendário foi planejado conforme as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir clareza e previsibilidade aos servidores e contribuindo para uma gestão eficiente e transparente”, ressaltou.

De acordo com o calendário, o primeiro pagamento será feito no dia 30 de janeiro; além disso, o cronograma também mostra as datas das duas parcelas do 13.º de 2026, sendo a primeira parcela depositada no dia 14 de julho e a segunda parcela no dia 11 de dezembro.

O superintendente da Segep, Silvio Luiz Rodrigues, destaca a importância de divulgar as datas para todos, dando a chance de muitos fazerem planejamentos: “O trabalho foi feito pensando sempre no melhor para todos, e quando se divulgam as datas para pagamentos, todos podem começar a se planejar”, pontuou.

Veja o calendário completo AQUI.